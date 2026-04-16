Detienen a Policías Vinculados con el CJNG en Manzanillo, Colima

En Manzanillo, Colima, ocho policías municipales en activo fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Al respecto, Rosa María Bayardo Cabrera, presidenta municipal de Manzanillo, indicó:

"A quienes se les acusa de cometer diversos delitos aquí en Manzanillo, estos elementos formaban parte de la Policía Municipal desde administraciones anteriores y se les acusa de sostener vínculos con organizaciones criminales, facilitar sus operaciones y permitir el daño a nuestra sociedad"

Según la carpeta de investigación, los elementos están señalados de facilitar las operaciones de este grupo criminal y permitirles dañar a la sociedad cuando estaba al frente de la administración municipal Griselda Martínez Martínez; en 2023 cuando era integrante del partido Morena.

Por su parte Bryant Alejandro García Ramírez, fiscal general del estado de Colima, señaló:

"Pudimos identificar la operación de una red de información y existía un grupo denominado Group Reporters, utilizado por presuntos criminales para monitorear y reportar actividades de instituciones de seguridad pública, tanto estatales como federales. Los integrantes reportaban entre otras cosas, detenciones, instalación de puntos de revisión y atención a reportes del C5 en tiempo real"

Detenidos

Los policías detenidos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Manzanillo, para el inicio del proceso legal.

Serán juzgados por el uso indebido de información sobre las actividades de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como del sistema penitenciario en agravio del Estado; y segundo, por asociación delictuosa en agravio de la sociedad.

Tras esta captura se reforzará el estado de fuerza en toda la entidad.

Video: Acusan a 8 Policías de Facilitar Operaciones al CJNG en Manzanillo​​​​

El Teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, precisó:

"Desplegaremos en todo el estado, una cifra sin precedentes para incrementar nuestra capacidad operativa, desplegaremos 70 unidades nuevas, vamos a tomar prácticamente áreas donde a lo mejor nuestros policías municipales no tenían cobertura o donde nuestras policías municipales necesitan refuerzo"

Manzanillo ha sido clasificado consistentemente entre las 50 ciudades más violentas del mundo, por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

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Con información de Bertha Reynso

LECQ