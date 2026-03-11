Detienen a Sujeto por el Asesinato de Sus Sobrinos de 10 y 13 Años, en Albino Corzo, Chiapas

En Chiapas, un hombre fue detenido por el delito de feminicidio y homicidio en contra de sus sobrinos de 13 y 10 años de edad, en el municipio Ángel Albino Corzo, en la región Frailesca del Estado.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General del Estado de Chiapas, señaló que el detenido es familiar de los menores y que actuó bajo los efectos del alcohol.

“En el interior de una vivienda, se encontraron a dos menores de edad privados de la vida: una del sexo femenino y un niño del sexo masculino. Ya se encuentra detenido Damián 'N', esta persona Damián 'N' resulta tener una relación familiar, es tío de los hoy fallecidos”.

Las autoridades refieren que según testigos el niño pido auxilio al ver que su tío intentaba abusar de su hermana, lo que molestó al hombre quien los privó de la vida con una herramienta agrícola.

“Se encontraba en estado de ebriedad en compañía de los niños e intentó abusar sexualmente de la menor de edad de 13 años y el menor de edad intentó pedir auxilio y amenazó al hoy imputado con que lo iba acusar con su mamá, por lo cual, este decide privarlo de la vida”.

El presunto feminicida ya fue puesto a disposición de las autoridades y la Fiscalía General del Estado dijo que buscará la pena máxima de 100 años de prisión.

Fue detenido por delitos contra la salud

Cabe señalar que el hoy inculpado fue detenido el 9 de marzo por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, por el probable delito contra la salud.

"Al realizar patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sobre el tramo carretero a Ángel Albino Corzo-Guadalupe Victoria, detuvieron a Damián 'N', de 19 años de edad, a quien se le aseguró (sic) 11 dosis de una sustancia granulada con las características propias del cristal".

Por este motivo fue detenido y después se investigó sobre el caso de los dos menores asesinados en Albino Corzo.

Con información de Juan Álvarez

