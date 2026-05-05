Detienen a Trailero con Más de 700 Kilos de Marihuana en Coahuila; Así Transportaba la Droga

En un operativo conjunto de las fuerzas federales que integran el Gabinete de Seguridad, se logró la detención de un sujeto y el aseguramiento de un cargamento de aproximadamente 761 kilogramos de marihuana.

La acción se realizó como parte de las estrategias para reforzar la vigilancia en las carreteras del país y combatir el tráfico de sustancias ilícitas.

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Intercepción en la Saltillo-Zacatecas

El operativo tuvo lugar en la Carretera Federal 54 Saltillo-Zacatecas, específicamente a la altura del kilómetro 310+410, en las inmediaciones del ejido Las Colinas, municipio de Saltillo.

Gracias a trabajos previos de inteligencia e investigación, los efectivos federales identificaron un vehículo que coincidía con los datos de una ficha de búsqueda. Tras darle seguimiento, las autoridades lograron interceptar la unidad para realizar una inspección de seguridad.

El hallazgo: Cajas y paquetes

Al revisar el vehículo, los elementos de seguridad localizaron un cargamento oculto que consistía en:

43 cajas de cartón.

1,523 paquetes confeccionados con plástico que contenían la marihuana.

Además del enervante, en la unidad se aseguraron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete y un teléfono celular.

En Coahuila, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, a través de la #AIC y la Policía Federal Ministerial, detuvieron a una persona y aseguraron más de 700 kg de marihuana que eran transportados en un camión de… pic.twitter.com/0Po9zgPQ1j — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 5, 2026

Coordinación Interinstitucional

En esta acción participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR), coadyuvaron en la detención y el procesamiento de los indicios.

Situación jurídica del detenido

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y, tras informarle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica del implicado en las próximas horas.

Con información de: N+

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