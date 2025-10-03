Detienen en Mérida a Enrique "N", “El fresa”, Líder del Cártel del Pacífico

Enrique "N", alias “El fresa”, fue detenido en Mérida, Yucatán. Se le responsabiliza de ser uno de los principales generadores de violencia en la región norte y de Los Bosques del estado de Chiapas.

La detención de Enrique "N", alias “El fresa”, líder del Cártel del Pacífico, se le considera un objetivo prioritario para Chiapas. En su detención participó el Ejército, Guardia Nacional, las Fiscalías de Yucatán y Chiapas, así como la secretaria de Seguridad Pública.

Se giró una orden de aprehensión en contra "El Fresas", ganadero originario de Chiapas, y se le señala de ser el probable responsable del secuestro una persona en octubre de 2023.

Ernesto N llegó acompañado de otros sujetos y fuertemente armados al rancho de la víctima, lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta con rumbo desconocido.

Horas después, llamaron a su esposa para pedirle 5 millones de pesos.

“El fresa”, fue presentado ante un juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas.