Don Nico, el Heladero Baleado en Salvatierra, Continúa Grave y Ya Había Recibido Amenazas

Autoridades municipales de Salvatierra, Guanajuato, aseguraron que don Nico, el heladero que sufrió un ataque a balazos cuando realizaba una transmisión en vivo en la comunidad de Urireo, al sur del estado ya había recibido amenazas de extorsión.

Al respecto, Juan Gabriel Durán, secretario del Ayuntamiento de Salvatierra indicó:

Decirles, que antes del hecho y posterior al hecho tuvieron llamadas de extorsión las familias del hoy lesionado, y posteriormente al hecho también estuvieron extorsionando a la familia y amenazándola

Señaló que después del ataque el pasado martes se intensificaron los operativos con autoridades de los tres niveles de Gobierno en la zona.

Se solicitó a FESPE, a las fuerzas del estado a la Guardia Nacional, así como a la SEDENA para que nos reforzaran la seguridad aquí en Salvatierra y como municipio pues coordinar y planear una estrategia para los hechos ocurridos, también pedimos a la Fiscalía General del Estado, bueno, que realice las investigaciones convenientes y den con los culpables de este hecho tan lamentable

Se informó que don Nico sigue internado en un hospital de la zona, en donde se reporta delicado.

Presidente municipal también ha recibido amenazas

El presidente municipal de Salvatierra, Daniel Sámano, reconoció que él también ha recibido amenazas desde la campaña y se han incrementado.

Desde que yo estaba en campaña he recibido amenazas de muerte, una vez que tomé protesta continuaron las amenazas de muerte y a raíz de estos hechos sufrí también ataques más intensos, tuve que resguardar a mi familia

Las autoridades señalaron que en la zona se reforzó la seguridad y seguirán dando apoyo y protección a la familia de don Nico.

Con información de Edgar Tamayo

LECQ