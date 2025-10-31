Edgar Maldonado, Nuevo Secretario de Gobierno en Morelos luego de Muerte de Juan Salgado

La gobernadora Margarita González Saravia compartió hoy, 31 de octubre de 2025, una foto junto a Edgar Maldonado Ceballos, a quien designó como secretario de Gobierno de Morelos, luego de la muerte de Juan Salgado.

A Maldonado lo describió como un servidor con resultados y destacó que con su perfil se fortalecerá tanto la seguridad como gobernabilidad en Morelos.

He designado a Edgar Maldonado como secretario de Gobierno, un servidor público con visión y resultados, cuyo liderazgo fortalecerá la gobernabilidad y seguridad en Morelos, pilares fundamentales de la transformación de nuestro estado. pic.twitter.com/Qa4LRFqZZS — Margarita González Saravia (@margarita_gs) October 31, 2025

Asimismo, el gobierno local detalló que están enfocados en el impulso a la transformación rumbo al 2030, por lo que aseguraron que Edgar Maldonado cuenta con la preparación por sus cargos previos en la Consejería Jurídica y la Fiscalía General del Estado.

Trayectoria de Edgar Maldonado

Maldonado Ceballos cuenta con una carrera de varios años en el servicio público. Se ha desempeñado en puestos que contemplan la toma de decisiones, entre ellos:

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, donde impulsó acciones para brindar certeza jurídica a la población, según el gobierno de Morelos.

Posteriormente, el Congreso del Estado lo designó por unanimidad como Fiscal General de Morelos, cargo que asumió el 6 de febrero de este año. Durante su gestión al frente de la Fiscalía, fue reconocido por las autoridades por la atención a las víctimas y la procuración de justicia.

Edgar Maldonado Ceballos expresó que asume esta nueva responsabilidad "con absoluta lealtad al pueblo de Morelos y al Gobierno de Margarita González Saravia", y dijo que está comprometido con un ejercicio público basado en la firmeza, el diálogo, los resultados y la cercanía con la gente.

