El Bosque, Localidad Desplazada por la Erosión Costera a Causa del Calentamiento Global

La zona de El Bosque, en Tabasco, es la primera comunidad en México reconocida desde 2024 por los gobiernos federal y estatal como una localidad desplazada por la erosión costera, a causa del calentamiento global.

En 1986, siendo muy jóvenes, Lupita y Toño salieron de Veracruz buscando dónde establecerse y formar una familia. .

Fue así que llegaron a un asentamiento llamado El Bosque, municipio de Frontera, a 100 kilómetros al norte de Villahermosa, en Tabasco, justo en la desembocadura del río Grijalva hacia el Golfo de México.

En 2010, el mar avanzó casi hasta llegar a la comunidad, siguió avanzando una década más, en septiembre de 2022, N+ visitó El Bosque, había casas, escuelas, negocios y enormes árboles arrancados de raíz por la fuerza incansable e imparable de las olas del Golfo de México.

Para 2023, en imágenes se observa cómo el mar había devorado más de la mitad de la comunidad.

Guadalupe Cobos Pacheco, desplazada por la erosión costera, en la comunidad El Bosque, indicó:

Nos erosionó el mar y fue muy rápida la destrucción, del 2019 al 2026 que estamos ahorita, ya casi no queda nada de lo que un día fue la comunidad del Bosque, queda como un 20% de lo que era

Habitantes

El Bosque llegó a tener 150 casas además de negocios y escuelas. La habitaban aproximadamente 600 personas dedicadas, principalmente, a la pesca y turismo restaurantero.

Margarita Chipulli Chávez, una de las personas que no fueron reubicadas asegura:

Vivir aquí es estar en la zozobra, con mucho peligro, de los que no fuimos reubicados, soy la única que está radicando aquí

