El Colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán Disminuyeron sus Diligencias de Búsqueda en Campo
Dicen que ahora enfrentan más riesgos como la existencia de explosivos ocultos y amenazas de grupos delictivos principalmente en Culiacán, Navolato, Elota y áreas rurales
En Sinaloa, donde persiste la violencia derivada de la disputa criminal entre facciones del cartel de Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras de Culiacán dieron a conocer que disminuyeron sus diligencias de búsqueda en campo, dicen que ahora enfrentan más riesgos y amenazas de grupos delictivos.
La lideresa del grupo, María Isabel Cruz Bernal, señaló que ahora enfrentan riesgos, como la existencia de explosivos ocultos y la operación activa de grupos delictivos, principalmente en Culiacán, Navolato, Elota y áreas rurales.
Nosotros sí las bajamos un 90% casi, porque una el peligro y otra porque hay bombas a veces escondidas sobre la maleza, no queremos exponernos, la verdad, si bajó mucho
Otras tareas
Ante el riesgo de realizar búsquedas, el colectivo ha tenido que enfocarse más en tareas jurídicas, apoyo a familias y campañas de concientización, aunque continúan realizando hallazgos y adaptando estrategias, como la petición de un área de análisis de contexto en la Fiscalía para mejorar resultados.
Los colectivos de Sinaloa al ser un filtro para evitar extorsiones y apoyo para familiares de desaparecidos siguen siendo amenazados por células criminales.
Como lo refiere Cruz Bernal:
Nosotros ponemos ese número de la asociación y hemos afectado intereses en este sentido pues ya no hay un número donde llamar a las familias
Tan sólo en el 2025 los colectivos documentaron más de 3 mil desapariciones forzadas en Sinaloa.
Con información de Érika Palma
