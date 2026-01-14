Resultado América vs Atlético de San Luis Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Jornada 2 en Liga MX?

En la continuación de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026, se concretó el partido América vs San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Las Águilas, que venían de empatar en la primera fecha, querían emprender el vuelo hacia lo alto de la tabla.

Con su uniforme alterno en tonos grises, el América saltó a la grama para enfrentar a un San Luis que vistió de azul marino. Parecía una noche ideal para sumar tres puntos como local, pero el club azulcrema se complicó solito el trámite.

Se jugaba el minuto 20 cuando el árbitro expulsó al defensa Ramón Juárez por tropezar por detrás al atacante Juan Sanabria cuando este se enfilaba solo hacia el área americanista.

Dos minutos después el estratega André Jardine hizo ajustes tácticos para cubrir la baja de Juárez: sacó al delantero Patricio Salas y mandó a la cancha al defensa Sebastián Cáceres.

Aunque diezmado, el América redobló esfuerzos y creó algunas ocasiones de peligro en el área del San Luis. Por su parte, los visitantes aprovecharon la ventaja numérica para hacerse del control de la pelota.

Debido a lo cerrado del duelo, ambas escuadras no se hicieron mayor daño y se fueron a la pausa del medio tiempo sin mover el marcador en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el 46, ya en la parte complementaria, Román Torres cerró la pinza en segundo poste y remató a puerta, pero su disparo fue rechazado por la zaga americanista casi sobre la línea de gol.

Y un minuto después, en el tiro de esquina, Joao Pedro desperdició su remate de cabeza: mandó la esférica a un lado, cuando estaba solo en el área chica.

En el 52 se movió la pizarra: Juan Manuel Sanabria se elevó en el área americanista para hacer el 1-0, al conectar de cabeza un gran pase que llegó desde la banda derecha, ante cierta pasividad de la zaga local.

Fue en el 67’ que Joao Pedro por fin fue efectivo ante el arco americanista, para poner el 2-0 bajo los tres palos que custodiaba el guardameta Ángel Malagón.

Herido en el orgullo, el América merodeó el área de los potosinos y estuvo cerca de anotar al 75, solo que la pelota se fue a lado del poste.

No era la noche de las Águilas, nada les salió, y terminaron el partido con frustración por la derrota luego de 90 minutos.

Con esta derrota, el club azulcrema quedó rezagado en la tabla de posiciones. Con un punto, el América se ubica en el escalón 16 de la clasificación. No es algo normal para un equipo de su jerarquía.

Por su parte, el San Luis llegó a tres unidades y saboreó el triunfo como visitante, además de subir varias posiciones en la tabla general.

