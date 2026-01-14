Resultado Cruz Azul vs Atlas Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Jornada 2 de Liga MX 2026?

Este miércoles 14 de enero continuó la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 y se llevó a cabo el partido Cruz Azul vs Atlas, en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). A continuación, los detalles.

La Máquina salió motivada a la cancha de su nueva casa temporal, luego de que los Pumas les negaron el estadio de Ciudad Universitaria para jugar como locales. El entrenador Nicolás Larcamón mandó a sus mejores hombres desde el inicio, incluido el dúo conformado por José Paradela y Agustín Palavecino en el ataque.

Noticia relacionada: Resultado Albacete vs Real Madrid Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Octavos en Copa del Rey 2026?

Vestido totalmente de rojo, el Atlas empezó el duelo un tanto precavido. Bien parado en defensa, apostó por las jugadas a balón parado y los contraataques a velocidad para tratar de hacer daño a la portería de Andrés Gudiño.

Sólo que Cruz Azul no perdonó y el delantero Gabriel “Toro” Fernández puso el 1-0 a los 9 minutos de juego: aprovechó un pase filtrado de Palavecino, entró al área y disparó por abajo para mandar el esférico a las redes.

Aunque el Atlas intentó emparejar el trámite del encuentro y tuvo un par de aproximaciones, sólo que la zaga celeste estuvo muy atenta para despejar el peligro.

Cruz Azul volvió a pegar y puso el 2-0 en la pizarra al minuto 28: José Paradela cobró un tiro libre directo y mandó el esférico pegado a la base del poste, inalcanzable para el arquero Carlos Vargas.

Ya no hubo más anotaciones en el primer tiempo y ambas escuadras se fueron a las regaderas con diferentes sensaciones.

Resultado Cruz Azul vs Atlas Hoy. Resumen y goles del partido de la Jornada 2 en Liga MX 2026

Cruz Azul capoteó al Atlas en el arranque de la segunda mitad, ya que los jugadores rojinegros salieron con mucho ímpetu para buscar un gol que les encaminara al empate. Pero los celestes no cedían mucho espacio.

La segunda parte fue más trabada, con una Máquina ordenada que manejaba la pelota y desesperaba al equipo visitante. Poco a poco, los cementeros fueron controlando al rival. Sin embargo, el espectáculo bajó de intensidad.

Luego de 90 minutos, el árbitro central hizo sonar su silbato para indicar que era todo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Así que La Máquina celeste debutó en su nuevo hogar con un valioso triunfo por 2-0 ante el Atlas. Y sumó sus tres primeras unidades del Torneo Clausura 2026.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC