El Espíritu Navideño Ya Ilumina el Puerto de Acapulco, Guerrero
N+
La próxima semana inicia la temporada vacacional y se espera que el puerto reporte ocupaciones del 100%
COMPARTE:
El espíritu navideño ha llegado al centro turístico de Acapulco, Guerrero.
Calles, avenidas, negocios, hoteles y plazas de la ciudad fueron decoradas con motivos alusivos a la época navideña.
Las fachadas de los negocios de la costera fueron iluminadas con luces multicolores y en su interior han decorado con pinos y nacimientos.
Turismo
En la noche la zona hotelera luce iluminada y los turistas disfrutan del ambiente decembrino.
Al respecto, una turista opina que con la decoración el puerto se siente muy ‘vivo’.
Se siente muy vivo, como nunca vimos Acapulco, está increíble, todos, para ir ahí en familia, está perfecto
Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la CANACO en Acapulco indicó:
Podemos ver en los jardines, vamos a ver los espacios públicos adornados desde el aeropuerto hasta Caleta, un vibrante Acapulco, lleno de magia navideña
La temporada vacacional inicia la próxima semana y se espera que el puerto reporte ocupaciones del 100%.
Historias recomendadas:
- México Llega a Acuerdo con EUA sobre Tratado de Aguas; Entrega Iniciará el 15 Diciembre
- Nicolás Maduro Adelanta el Año Nuevo: En Venezuela Hoy Ya es 1 de Enero de 2026
- Récord en la Basílica de Guadalupe 2025: Asistieron Casi 13 Millones de Peregrinos
Con información de Isaac Flores
LECQ