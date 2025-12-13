El Espíritu Navideño Ya Ilumina el Puerto de Acapulco, Guerrero

El espíritu navideño ha llegado al centro turístico de Acapulco, Guerrero.

Calles, avenidas, negocios, hoteles y plazas de la ciudad fueron decoradas con motivos alusivos a la época navideña.

Las fachadas de los negocios de la costera fueron iluminadas con luces multicolores y en su interior han decorado con pinos y nacimientos.

Video: Ambiente Navideño Llega a Acapulco con Cientos de Luces Multicolores en Casas y Hoteles

Turismo

En la noche la zona hotelera luce iluminada y los turistas disfrutan del ambiente decembrino.

Al respecto, una turista opina que con la decoración el puerto se siente muy ‘vivo’.

Se siente muy vivo, como nunca vimos Acapulco, está increíble, todos, para ir ahí en familia, está perfecto

Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la CANACO en Acapulco indicó:

Podemos ver en los jardines, vamos a ver los espacios públicos adornados desde el aeropuerto hasta Caleta, un vibrante Acapulco, lleno de magia navideña

La temporada vacacional inicia la próxima semana y se espera que el puerto reporte ocupaciones del 100%.

Con información de Isaac Flores

LECQ