"El Operativo fue Exitoso", Dice Rocha Moya tras Localizar al Último Minero Muerto en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, defendió este lunes el operativo de rescate en la mina Santa Fe, en Rosario, y lo calificó de exitoso luego de que la madrugada de hoy fuera localizado sin vida el último de los cuatro mineros atrapados desde el 25 de marzo pasado.

En conferencia de prensa, el mandatario atribuyó ese resultado a la planeación y coordinación entre instituciones federales y estatales, y descartó que el saldo —dos rescatados con vida y dos cuerpos recuperados— reste mérito al trabajo realizado.

Video: Localizan sin Vida al Último Trabajador de Mina Santa Fe en Sinaloa.

"Exitoso porque se encontró a los cuatro"

"El operativo es un operativo exitoso porque encuentra a los cuatro mineros en las condiciones que ya se ha informado, dos de ellos con vida y lamentablemente dos fallecidos", sostuvo Rocha Moya.

El gobernador afirmó haber presenciado de cerca las labores, con estancias de hasta 30 horas en el sitio, y destacó el trabajo del Batallón de Atención de Emergencias de la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la CFE y las protecciones civiles de Sinaloa, Mazatlán y Rosario. Reconoció en particular a Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, y al general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar.

33 días bajo tierra en una mina de oro

El accidente ocurrió el 25 de marzo cuando el "jale" —material de desecho de la extracción de oro— se desbordó hacia el interior de la mina. De 25 mineros que trabajaban en ese momento, 21 lograron salir; cuatro quedaron atrapados.

El último en ser localizado fue Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo. La CNPC informó que su cuerpo fue encontrado a las 3:15 horas del centro de México. Los otros tres mineros fueron José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Najera, rescatados con vida el 30 de marzo y el 7 de abril, respectivamente, y Abraham Aguilera, hallado sin vida.

En total, 389 elementos de la Sedena, Semar, CNPC, CFE y Gobierno de Sinaloa participaron en el operativo durante 33 días.

En conferencia, el director de Protección Civil estatal —a quien Rocha Moya cedió la palabra para precisar fechas— indicó que el segundo rescate con vida ocurrió el día 5 y que Beltrán Reséndiz fue localizado a las 12:15 de la madrugada. La CNPC sitúa ese rescate el 7 de abril y el hallazgo del último cuerpo a las 3:15 horas.

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CT