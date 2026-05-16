En Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura una Planta Pasteurizadora de Leche

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una planta pasteurizadora de leche en Campeche, Campeche, como parte del plan para el estado.

“No hay nada más hermoso para quien decide entregar su vida al pueblo, al servicio público, que el bienestar en este caso de los productores de Campeche y de las niñas y niños de Campeche, durante el periodo neoliberal se abandonó la producción del campo y se empezó a importar alimento. Dejó de producirse mucho en Campeche. Pues ahora estamos recuperando. Liconsa se convirtió en Leche para el Bienestar. Acopia la producción de leche, la pasteuriza y la vende, ya sea en las tiendas de Alimentación para el Bienestar o en el programa de apoyo a niñas y niños. Así que son 7.5 millones de beneficiarios en todo el país que compran la leche a la mitad de precio. Son alrededor de 750 millones de litros que ya produce Leche para el Bienestar. Aquí en Campeche son 48 millones de litros”

Insistió en que durante los 36 años de gobiernos priistas y panistas en México se buscó la privatización y que en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari se vendió la idea de que México sería un país primermundista.

“Dijeron que íbamos a entrar con eso al primer mundo, que lo privado era lo mejor de todo. Y claro que la inversión privada es muy importante en nuestro país. Pero abandonaron todo lo público. Dijeron ‘lo que hace el gobierno está mal. Es más, si se puede privatizar la educación, que se privatice la educación. Si se puede privatizar el acceso a la salud, que se privatice el acceso a la salud. Que se privatice todo, nos vendieron que íbamos a entrar al primer mundo en la época de Salinas de Gortari, cuando se vendieron la mayoría de las empresas. Y qué pasó después de 6 años, una crisis económica tremenda, la crisis de 1994. Y entonces dijeron ‘hay que rescatar a los deudores’, pero no a los pequeños deudores. Decidieron rescatar a los grandes deudores”

Secretaria de Agricultura, Columba López

Presentó a la nueva secretaria de Agricultura, Columba López, durante su primer evento público tras asumir el cargo.

“Trabajamos juntas desde 1998. Juntas trabajamos en un proyecto ecoturístico en el campo de la Ciudad de México, es una extraordinaria ingeniera agrónoma, muy comprometida con la gente. Y ahora que se dio la oportunidad de poner a una mujer al frente de SADER pues rápidamente pensé en Columba y ya la van a conocer todos los días trabajando porque es una mujer de campo", aseguró la mandataria.

Beca Gertrudis Bocanegra

Asimismo, anunció que la beca Gertrudis Bocanegra, que se entrega a estudiantes de Educación Superior, en el Estado de Michoacán como parte de un plan estatal, también se entregará en Campeche e hizo énfasis en que los recursos provendrán de la Federación y del gobierno estatal, aunque tenga pocos recursos, como lo ha dicho públicamente la gobernadora.

“Todos los estudiantes de universidad campechanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra, todo sin excepción, universal. Pero fíjense ¿eh? es gracias también a la gobernadora, porque aunque tenga pocos recursos Campeche, estamos poniendo los dos recursos para la beca de los universitarios y las universitarias campechanos. Así que en Campeche, si nace una niña o un niño en Campeche, vive aquí, va a tener una beca de útiles y uniformes en primaria, una beca si estudia secundaria, una beca si estudia preparatoria, una beca si estudia universidad. Todo el caminito para que más jóvenes estudien”

La Presidenta estará de gira también por Yucatán este fin de semana.

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Con información de Sarahí Méndez

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