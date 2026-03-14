En Chiapas Suspenden Búsqueda de Menor Extraviada al Ir por Leña

En Chiapas, la Comisión de Búsqueda suspendió el operativo para localizar a la niña indígena que se extravió el pasado sábado 7 de marzo cuando fue a recoger leña con su mamá en las montañas del municipio de Tila.

Las lluvias y las condiciones del clima que provoca el frente frío número 41 impiden las labores de búsqueda.

Al respecto Juan Núñez, delegado de Protección Civil, región Tulijá Tzeltal Chol, indicó:

“Comenzaron lluvias muy fuertes ahí en la zona alta y hoy continúan las lluvias, se acordó de hacer un receso; sin embargo, hay un acordonamiento de las localidades vecinas que, en caso de que llegara a salir la niña, la van a tener en calidad de resguardada y avisar a la Comisión de Búsqueda”

Video: Por Nuevo Frente Frío, Suspenden Búsqueda de Menor Desaparecida en Chiapas

Operativo

En el operativo participan autoridades federales, estatales y municipales, así como pobladores de Tila, Sabanilla y Tumbalá, sin que hasta el momento se tenga información sobre el paradero de la menor.

“Siguen participando en la búsqueda instituciones de los tres órdenes de gobierno, pero lamentablemente no, no se ha encontrado absolutamente nada”, explicó el delegado de Protección Civil.

Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda, en el que también participan binomios caninos de Protección Civil estatal, podría reanudarse el próximo martes si las condiciones del clima lo permiten. Mientras tanto, comunidades de la región permanecen en alerta ante cualquier información que ayude a localizar a la menor.

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Con información de Juan Álvarez

LECQ