En Morelos Investigan la Desaparición y Muerte de Brenda, Quien Acudió a un Anuncio de Empleo

En Morelos, la Fiscalía estatal investiga la desaparición y muerte de Brenda Kelly Analco, quien atendió un anuncio de empleo visto en medios sociales y cuatro días después fue localizada sin vida.

La madre de Brenda, María Eugenia Santanero Ortiz, pide justicia para su hija.

Desaparición

El jueves 16 de abril, Brenda Kelly, de 29 años de edad desapareció tras acudir a una cita por una oferta laboral difundida en medios sociales en un deportivo del municipio de Axochiapan, en Morelos.

La oferta prometía visa de trabajo en Estados Unidos, vivienda y prestaciones de ley, a cambio de trabajar en la cosecha de fruta.

Al respecto, José Manuel Analco Santanero, hermano de Brenda, indicó:

“Se puso en contacto con este sujeto y de ahí perdimos toda comunicación cuando salió de nuestro domicilio. Dice que buscaban para llevar al corte de frutas en Estados Unidos, que es California, Nogales, Jalisco, Michoacán, luego luego sentí un mal presentimiento porque son lugares de alta violencia en el país”

Video: Investigan en Morelos, Desaparición y Muerte de Brenda Kelly Analco Tras Acudir a Una Oferta Laboral

Localizan cuerpo de Brenda

La Fiscalía de Justicia de Morelos informó que el cuerpo de Brenda fue localizado el lunes 20 de abril al interior de un pozo, en un domicilio de la Calle Rayón, en Axochiapan.

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, señaló sobre el tema:

"La Fiscalía Especializada en Personas Desparecidas inició la carpeta y por lo tanto el protocolo de investigación y búsqueda en este caso se hicieron actos de investigación, entrevistas, periciales, incluso se llevan a cabo varios cateos importantes para investigación”

Detenidos

Durante uno de estos cateos se detuvo a Alexander ‘N’ y también fue detenida una mujer identificada como Herlinda ‘N’. La familia acusa omisión de las autoridades señalando retrasos en la identificación del cuerpo y en la atención del caso.

María Eugenia Santanero Ortiz, madre de Brenda, indicó:

“Mandé la captura de lo que le mandó y que sé que él se la mandó y que se fue a las 10 de la mañana, y qué casualidad que en su casa”

Despiden a Brenda

Este miércoles Brenda Kelly fue despedida por sus familiares y amigos.

“Mi hermana era muy alegre, tenía muchos amigos, era tranquila, trabajadora se dedicaba a su hogar tenía dos perros salchicha, se dedicaba a vender ropa trabajaba en una boutique, que no se crean de todo lo que publican en redes sociales que si las van a llevar al extranjero, que no se confían de nada”, aseguró el hermano de Brenda.

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Con información de Dafne Mora y Víctor Olvera

LECQ