Endurecen Penas a Quien Maneje en Estado de Ebriedad en Chihuahua

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó endurecer las penas a los conductores que, por conducir en estado de ebriedad o intoxicados, provoquen accidentes donde personas resulten heridas o fallecidas.

Los 33 legisladores aprobaron por unanimidad modificar el Código de Procedimientos Penales del Estado en los artículos 138, 139 y 140 para castigar penalmente hasta con 13 años de prisión sin derecho a fianza a quien conduzca un vehículo ebrio o intoxicado.

Al respecto, Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, indicó:

“Cuando tú analizas las estadísticas de las personas que pierden la vida o que terminan con una lesión grave por un accidente en donde está involucrado una persona que iba en estado de ebriedad o en un exceso de velocidad, pues por supuesto que eso rebasa el límite de una imprudencia a incluso un dolo cuando sabes que ese es el riesgo, entonces yo lo veo muy bien”

Cifras de accidentes automovilísticos en Ciudad Juárez

Tan solo en Ciudad Juárez, han ocurrido en lo que va del año, más de 2 mil accidentes automovilísticos, que han dejado un saldo de 22 personas fallecidas y en el 90% de estos casos, el conductor responsable se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga.

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Por su parte César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló:

“Por gente que use el alcohol con el volante pues debe tener una consecuencia, yo creo que es importante estas modificaciones al final de cuentas, pues más que todo que la ley y que todo, requerimos más bien la conciencia de la gente”

Con las reformas al código penal de Chihuahua, se castigará de 1 a 7 años de prisión a conductores que manejen en primer grado de ebriedad, de 1 a 9 años de prisión a quien conduzca en segundo grado de ebriedad y 13 años a quien maneje en tercer grado de ebriedad.

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Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ