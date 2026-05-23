Enfrentamientos a Balazos dejan 6 Muertos en Tlaltizapán, Morelos; Dos Eran Policías

Dos eventos de violencia registrados la noche del viernes 22 de mayo y las primeras horas del sábado 23 de mayo 2026 dejaron seis personas muertas, entre ellas dos policías, en el municipio de Tlaltizapán, Morelos.

De acuerdo con el gobierno local, uno de los dos eventos ocurrió en la comunidad de Palo Prieto, donde, tras una persecución, se registró un enfrentamiento entre elementos de seguridad pública y un civil armado.

En este evento violento, dos elementos policiales perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En un segundo evento, se registraron también fallecimientos.

Hay un detenido por enfrentamiento en Morelos

Derivado de estos hechos, un sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas.

Por su parte, la Fiscalía Regional Sur Poniente, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Coordinación General de Servicios Periciales dieron a conocer que iniciaron actos de investigación de campo y gabinete respecto a seis occisos.

De las seis personas sin vida, tres son mujeres y tres hombres. De estas víctimas, dos corresponden a elementos policiales asignados al municipio de Tlaltizapán.

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