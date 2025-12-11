Extraño Estruendo Alerta a Habitantes de 10 Municipios en Chiapas; Autoridades Buscan a la NASA

En Chiapas, un estruendo percibido en varios municipios de la entidad, principalmente la región Frailesca, alertó a las autoridades de emergencia y seguridad del Estado.

El fuerte sonido se escuchó en municipios como Villaflores, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Acala, Ocozocoautla, Suchiapa, San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas y una parte de Tuxtla Gutiérrez.

Claudia Jiménez Cruz, habitante de San Cristóbal de las Casas, señaló sobre lo ocurrido:

Se escuchó un fuerte estruendo, aquí en mi casa; particularmente, hay muchas ventanas, es una casa de dos plantas y, pues, se movieron los cristales, y se escuchó como si fuera una especie de piedra enorme que hubiera caído

Por su parte, Seth Urbina, de San Juan Chamula, dijo que el sonido fue muy parecido al que genera un relámpago:

Escuché un estruendo fuerte, pues, escuché como que boom hizo; pero es como cuando truena un relámpago, pero este duró, osea, pero duró, sí se escuchó como que en un lapso de unos dos o tres segundos

Video: Estruendo Alerta Municipios de Chiapas Varios Segundos; Autoridades Investigan

¿Qué dijeron las autoridades?

En redes sociales, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que el estruendo se escuchó en varios municipios de Chiapas y en una parte de Tabasco, y que las autoridades investigan el caso.

Especialistas en astronomía y monitoreo de gestión de riesgos y sismicidad descartaron hasta el momento la presencia de algún fenómeno inusual.

Óscar Alejandro Cruz Toalá, integrante de la Sociedad Astronómica de Chiapas, explicó sobre el caso:

Es posible que haya sido, como en algún momento mencionaron, algún un explosivo que se haya detonado a una altura por las peregrinaciones de lo que argumentaban, pero sí se escuchó en otras partes del Estado, es posible que se haya tratado de algo más grande que posiblemente ingresó a la atmósfera y haya explotado a una altura muy considerable; estamos hablando arriba de los 50 kilómetros de altura. De este sí no tenemos algún registro o alguna evidencia de que haya quedado documentada

Mientras que Avith Mendoza Ponce, investigadora del Instituto de Investigaciones de Gestión de Riesgo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, apuntó:

Desde el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico contamos con dos sensores que estarían más cercanos a esa zona de los reportes, que serían las estaciones de Tuxtla Gutiérrez y de Comitán. Ya hicimos una revisión rápida y preliminar, en donde pues sería importante subrayar, que hasta el momento no hubo señales claras de actividad sísmica

Bombas de peregrinos

La Fiscalía estatal dijo que las primeras investigaciones de campo confirmaron que los únicos estruendos que tienen reportados en la zona de la Frailesca son las detonaciones de bombas pirotécnicas que realizan en su caminar la peregrinación de Villaflores que la integran más de 10 mil personas.

Protección Civil del Estado informó que se investiga en coordinación con las autoridades para determinar el origen del suceso.

Con base en la información local y la evidencia instrumental disponible, por el momento no se puede asegurar la entrada atmosférica de un meteoroide en Chiapas

Además, la dependencia informó que en los próximos días se espera contar con información más detallada "teniendo como fuente oficial a la NASA".

Con este acercamiento con esa instancia estadounidense, el gobierno estatal busca tener mayores datos de lo ocurrido y "permitirá fortalecer el análisis técnico del evento".

