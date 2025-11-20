Fiscalía de Colima Difunde Fotografías de Personas Fallecidas No Reclamadas

La Fiscalía de Colima comenzó la difusión en redes sociales de fotografías y datos de personas fallecidas en el estado y que no han sido reclamadas por sus familiares.

Estas personas fallecieron por diferentes causas como suicidio, asesinadas, víctimas de un accidente o por causas naturales y en tanto sus restos no son reclamados, se resguardan en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Hasta ahora se han publicado 81 fichas de identidad y gracias a su difusión en redes sociales, 47 personas ya fueron reclamadas por sus familiares.

Al respecto Manuel Sánchez, director de la Unidad Especializada en Identificación Humana, indicó:

Y han venido personas no solamente aquí del estado, han venido personas de Jalisco, de Michoacán, han venido personas de Ciudad de México, de Guanajuato, de Baja California. El día de ayer y hoy justamente incluso se han identificado personas que son del año del 2022; los cuerpos están aquí desde el 2022

Ficha de identidad

Para integrar una ficha de identidad completa, se realiza una búsqueda intencionada en redes sociales, en el Registro Estatal de Detenciones y en el INE, gracias a un convenio de colaboración que permite confrontar las huellas digitales capturadas por el médico forense y las escaneadas en los módulos de atención ciudadana; sin embargo, más del 50% de las personas que están en calidad de no identificadas, no tienen una credencial de elector.

Niria Méndez Paz, jefa de Actualización del Padrón Electoral, explicó:

De 11 solicitudes en la cual se relacionaron a un total de 245 personas, de estas, solo 125 se obtuvieron un registro en la base de datos del patrón electoral. No tiene INE, no está registrado o no hay una coincidencia plena

Una vez que la persona no reclamada es identificada, su cuerpo es entregado a sus familiares en un lapso no mayor a 24 horas.

Con información de Bertha Reynoso

