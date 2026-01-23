Fiscalía de Querétaro Cita a Declarar a Niños por Presunto Acoso Escolar; Padres Se Inconforman

Por una denuncia de presunto acoso escolar, discriminación y violación, 33 niños de sexto grado de la escuela primaria "Félix Osores" fueron citados a declarar a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro para que rindan su declaración que formará parte de la carpeta de investigación.

Sin embargo, los padres de los alumnos no están de acuerdo con este procedimiento, porque se trata de menores de edad y que este supuesto caso de acoso ya tiene tres años sin un seguimiento adecuado de las autoridades educativas y judiciales.

La denuncia fue hecha por una madre de familia, pero no prosperó, así que se abrió una nueva carpeta de investigación en contra de una profesora y ahí mismo se vuelve a mencionar que hay niños acosadores y es entonces que la fiscalía los llamó como testigos.

Elba Alejandra Zamora Arreola, madre de familia, habla sobre este caso:

Es el delito de discriminación en contra de una maestra, pero señalan a algunos de nuestros hijos como violadores o como golpeadores también; se reapertura la carpeta y es cuando un juez de control le pide a la Fiscalía citar a todos los niños del salón, entonces fuimos llamados a declarar como testigos dentro de esta carpeta

Los padres de familia aseguran que las acusaciones son sin fundamento y que ya fueron investigadas por las autoridades educativas, sin embargo, la demanda sigue en pie lo que ha provocado daño a sus hijos.

Nuestros hijos están sumamente preocupados, algunos ya no quieren venir a la escuela, otros han dejado de comer, otros tienen trastornos del sueño, que muchos dicen, es que me va a llevar la policía mamá, ayúdame, otros niños se acercan y dicen, es que yo nunca hice nada, no hice nada, por qué me están citando

Video: Polémica en Querétaro: Citan a Declarar a Menores de Edad, Padres Protestan y Fiscalía Cancela Medida

Cancelan citatorios

Ante la inconformidad de los padres de familia, el Fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, señaló que ya fueron cancelados los citatorios para llamar a los menores a declarar.

Nosotros formulamos algunos requerimientos a la autoridad educativa y la autoridad educativa remitió un expediente administrativo y en ese expediente administrativo ya se desprendían las entrevistas de los menores, en virtud de lo anterior nosotros al contar ahora sí con unas entrevistas que ya se habían recabado por la autoridad educativa competente estimamos que ya no era necesario recabar una entrevista de los menores y por lo tanto se determinó la cancelación de los citatorios respectivos

Por su parte, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en Querétaro detalló en un comunicado que han dado seguimiento a los requerimientos de los padres de familia.

La investigación continúa abierta y una vez que concluya se dará a conocer de manera oficial la resolución y las acciones que, en su caso, se emprenderán conforme a sus atribuciones.

Historias recomendadas:

Con información de Bertha Alfaro

ICM