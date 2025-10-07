Guanajuato, Tierra de Fosas Clandestinas: En 7 Meses, Se Han Hallado Más de 50 Cuerpos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato informó que en los últimos 7 meses se han localizado al menos 27 sitios donde se encontraron restos de cuerpos humanos en municipios como Celaya, Villagrán, Irapuato, Cortázar, Salvatierra, Salamanca y Juventino Rosas.

Según las autoridades, son más de 50 cuerpos hallados en fosas, pozos, cuerpos de agua, basureros, minas y diferentes inmuebles y donde la mayoría ya han sido identificados y notificado a sus familiares.

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato, dio más detalles de esta crisis de inseguridad en la entidad.

Ya están en el portal los nombres de todas las personas con nombres y apellidos identificadas

Cuerpos sin identificar

Señaló que los restos que aún no han sido identificados es porque no hay denuncias de desaparición o porque el estado cadavérico está muy avanzado.

Hay muchos factores, sería muy largo, pero la genética, la ciencia la hemos empleado; hay personas que no necesariamente fueron denunciadas, tantas cosas, el tiempo de evolución del tiempo del fallecimiento ¿no?, es un tema, híjole, ayúdeme con eso

Por su parte, los colectivos de madres buscadoras señalaron que la Fiscalía, en muchos de los casos, no respeta los acuerdos de cooperación y no les informa de los cuerpos localizados para poder identificarlos.

Con información de Édgar Tamayo

ICM