Habitantes de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, Denuncian Contaminación en el Río Atoyac

Habitantes de la localidad de Santa Cruz Otlatla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, denunciaron la contaminación de uno de los manantiales en donde nace el río Atoyac.

El agua baja desde las faldas de la montaña Iztaccíhuatl y dicen los pobladores que hasta hace un par de años esta agua era completamente transparente.

Al respecto, María Isabel Soto, habitante de la zona, explica:

Estaba limpio el río, no tenía tanta basura, no estaba contaminado, de hecho, nosotros íbamos a traer agua al río para tomar a veces, ahorita ya se está contaminando

Video: Río Atoyac que Cruza Puebla Es el Más Contaminado del País

Contaminación

Según los habitantes, la contaminación presuntamente es originada por descargas de aguas sucias provenientes del Estado de México.

"De que echan muchas cosas de las empresas, fábricas, de rastro todo eso echan en el río y eso es lo que se tiene que evitar para ya no seguir contaminando”, señala Matilde de Jesús, otra habitante.

Basura, llantas, sangre y hasta residuos de animales se vierten en el afluente en medio del bosque.

Video: 251 Empresas Emiten Descargas al Río Atoyac de Puebla

Autoridades

Sobre el tema Marvin Cuéllar, presidente auxiliar de Santa Cruz Otlatlan, señaló:

A la izquierda está limpia, la que viene acá del Estado de México, Ixtapaluca, un poco contaminada, cambia el olor claro, el olor de todo lo que baja sucio de las aguas negras, a veces que va negra, negra, roja el agua y no es diario

Uno de los puntos principales de contaminación que finalmente llegan hasta el río Atoyac, es la zona conocida como la zona cero en la localidad de Santa Cruz Otlatla, en los límites del bosque del Estado de México, con el estado de Puebla, es donde confluyen estas aguas, de un lado agua completamente cristalina, natural y salubre, sin embargo, a tan solo unos metros se combina con el canal procedente del Estado de México, que llega completamente contaminado con diversos desechos.

Las autoridades municipales de Santa Rita Tlahuapan han presentado diversas quejas pues presuntamente la contaminación se genera por un rastro en el Estado de México.

Rosy Díaz, presidenta Municipal de Tlahuapan, explicó:

Un rastro, ya el Ayuntamiento había emitido una queja hace año y medio, pobladores se nos acercaron y nos dijeron está pasando esto, en donde detectamos el tema del rastro, mucha sangre después con el paso del camino como que se va diluyendo, pero eso no quiere decir que esté limpia el agua

Hasta el momento, la contaminación en el punto cero, donde nace el agua del río Atoyac aún continúa a la espera de que alguna autoridad federal verifique la procedencia de esta descarga.

Historias recomendadas:

Con información de Antonio Morán

LECQ