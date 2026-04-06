Una de las dudas entre los habitantes de distintas partes del país es si el mega bloqueo de transportistas continuará este miércoles 7 de abril 2026; en N+ te lo decimos.

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Por el momento, no existe una confirmación oficial de un "mega bloqueo" que se extienda al martes 7 de abril de 2026, pero los transportistas y agricultores han declarado que podrían mantener paro indefinido.

Sin embargo, este lunes 6 de abril, las organizaciones involucradas, como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtieron que los cierres podrían continuar si no se resuelven sus demandas de seguridad y apoyos al campo.

Carreteras y puntos afectados

Si se mantienen los bloqueos carreteros para este martes 7 de abril, estas son las vías con mayor riesgo de afectación basadas en la jornada de hoy:

Accesos a la CDMX:

Autopista México-Querétaro: Es uno de los puntos con mayor concentración de manifestantes.

Es uno de los puntos con mayor concentración de manifestantes. Autopista México-Pachuca: hubo Bloqueos desde las primeras horas de la mañana.

Bloqueos desde las primeras horas de la mañana. Autopista México-Puebla : Existieron afectaciones importantes en la circulación hacia el oriente.

: Existieron afectaciones importantes en la circulación hacia el oriente. Autopista México-Toluca: Ocurrieron cierres intermitentes que afectaron a miles de pasajeros.

Otras rutas importantes a considerar

Arco Norte es un punto vital de conexión que suele ser afectado en movilizaciones.

México-Guadalajara y accesos a Nuevo Laredo.

¿Qué se recomienda a los usuarios de carreteras para el 7 de Abril?

Debido a que el gobierno rechazó el motivo del bloqueo y los manifestantes siguen con su postura, dan la siguiente sugerencia.

Verificar reportes en tiempo real:

Consulta cuentas oficiales (como CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras

Anticipar trayectos

Evita las horas pico

Utiliza rutas alternas federales si las autopistas de cuota están cerradas.

Así fue el paro nacional de transportistas del 6 de abril

Se registró el paro nacional de transportistas y agricultores en carreteras y autopistas de varios estados del país. En el Estado de México, campesinos bloquearon la caseta de la autopista México-Toluca e intentaron dar el paso libre a los automovilistas.

Sin embargo, los vehículos solo podían pasar por un carril, ya que la mayoría de las vías cuentan con mecanismos antievasión.

Esto provocó que la circulación terminara por cerrarse completamente. Los campesinos expresaron su descontento por los altos costos de fertilizantes y la poca ganancia que obtienen de sus productos. También por la inseguridad que viven los transportistas en las carreteras del país.

En Zacatecas, transportistas y agricultores tomaron la caseta de cobro ubicada a la altura del municipio calera, en el kilómetro 26 + 850.

Colocaron tractores al lado de la autopista y dieron paso libre a los vehículos bajo la consigna "pásele, el campo paga".

En Chihuahua, transportistas bloquean el kilómetro 20 de la carretera federal 45, México-Ciudad Juárez. Los inconformes atravesaron sus unidades, pero dejaron un carril para el paso de vehículos de emergencia, particulares y de transporte de pasajeros.

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Con información de N+

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