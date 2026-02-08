¿Hay Alerta de Tsunami por Sismo de Este 8 de Febrero? Protección Civil da Balance del Temblor

Un sismo de magnitud 5.7 se registró este domingo 8 de febrero de 2026 en el estado de Oaxaca, activando protocolos de emergencia en múltiples entidades del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 horas, con epicentro localizado 14 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Video: CDMX Reporta Saldo Blanco Tras Sismo Magnitud 5.7 en Oaxaca.

¿Dónde se sintió el temblor?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Oaxaca reportó percepción fuerte en Puerto Escondido, Región Istmo, Costa, Sierra Sur, Región Mixteca y Valles Centrales. El movimiento se sintió de ligero a moderado en el municipio de Pinotepa Nacional.

En la Ciudad de México y el Estado de México, la población percibió el sismo de manera ligera, sin reporte de efectos. La alerta sísmica se activó en ambas demarcaciones, provocando evacuaciones preventivas en edificios y centros de trabajo.

Se activaron protocolos de protección civil en 125 municipios del Estado de México. Personal de emergencias realizó recorridos de verificación, confirmando que no hay novedades.

Nota relacionada: Videos: Así se Vivió el Temblor en México Hoy 8 de Febrero 2026 Tras Alerta Sísmica

Respuesta institucional inmediata

Diversas dependencias federales y estatales activaron sus protocolos de emergencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó percepción leve en inmuebles de Guerrero, sin afectaciones en instalaciones médicas. Unidades médicas de la CDMX activaron protocolos sin percepción de movimiento y posteriormente el personal retornó a sus inmuebles.

La Comisión Federal de Electricidad informó que no se registraron afectaciones en las redes de transmisión ni en las de distribución eléctrica.

La Guardia Nacional activó el Plan-DNIII-E de manera inmediata, iniciando recorridos de seguridad en coordinación con autoridades de Protección Civil de diversos estados.

El IMSS Bienestar revisó sus unidades médicas para evaluar condiciones de infraestructura y garantizar la seguridad de pacientes y personal de salud. No se registraron daños en las unidades.

¿Se espera tsunami en costas mexicanas?

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió dos boletines informativos descartando riesgo para las costas del país. La institución reportó que "NO se espera la generación de variaciones del nivel del mar por la ubicación del epicentro".

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas costeras de Oaxaca, aunque confirmaron que no hay necesidad de evacuaciones preventivas por posible tsunami.

El Comité Nacional de Emergencias mantiene coordinación con las diferentes dependencias para monitorear la situación. Hasta el cierre de este reporte, no se reportan daños ni afectaciones derivadas del sismo.

Historias recomendadas:

CT