¿Por qué Muchos no Recibieron la Alerta Sísmica en sus Celulares tras el Sismo de Hoy?

Después del sismo de magnitud 5.7 de este domingo 8 de febrero, muchos usuarios en la Ciudad de México comentaron que no recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos. Esto puede deberse a varios factores, como falta de cobertura, el dispositivo apagado o que las notificaciones estén desactivadas. Asegúrate de que tu celular sea compatible con el sistema de difusión de la ATDT para poder recibir avisos en el futuro.

Información en desarrollo