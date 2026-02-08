¿Por qué Muchos no Recibieron la Alerta Sísmica en sus Celulares tras el Sismo de Hoy?
Usuarios en la Ciudad de México reportaron que no sonó la alerta sísmica en sus teléfonos tras el sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido. Aquí te decimos por qué pasa esto.
Después del sismo de magnitud 5.7 de este domingo 8 de febrero, muchos usuarios en la Ciudad de México comentaron que no recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos. Esto puede deberse a varios factores, como falta de cobertura, el dispositivo apagado o que las notificaciones estén desactivadas. Asegúrate de que tu celular sea compatible con el sistema de difusión de la ATDT para poder recibir avisos en el futuro.
Información en desarrollo