Inicio Nacional ¿Por qué Muchos no Recibieron la Alerta Sísmica en sus Celulares tras el Sismo de Hoy?

¿Por qué Muchos no Recibieron la Alerta Sísmica en sus Celulares tras el Sismo de Hoy?

|

N+

-

Usuarios en la Ciudad de México reportaron que no sonó la alerta sísmica en sus teléfonos tras el sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido. Aquí te decimos por qué pasa esto.

A qué se debe que no suene la alerta en los celulares

por qué no sonó la alerta. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Después del sismo de magnitud 5.7 de este domingo 8 de febrero, muchos usuarios en la Ciudad de México comentaron que no recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos. Esto puede deberse a varios factores, como falta de cobertura, el dispositivo apagado o que las notificaciones estén desactivadas. Asegúrate de que tu celular sea compatible con el sistema de difusión de la ATDT para poder recibir avisos en el futuro.

Información en desarrollo 

Sismos 2026
Cargando...
Inicio Nacional Por que muchos no recibieron la alerta sismica en sus celulares tras el sismo de hoy