Sismo en CDMX Hoy: ¿Cuándo y A Qué Hora Volverá a Sonar la Alerta Sísmica en Febrero 2026? Fecha

El sismo de hoy 8 de febrero 2026 causó preocupación en miles de habitantes de la Ciudad de México y para que te prevengas y no te asustes, acá te decimos cuándo volverá a sonar la Alerta Sísmica y presidencial en iPhone en la CDMX, pues la alarma se activará de nuevo durante este mismo mes.

El temblor de hoy 8 de febrero se sintió en varios partes de México, además de la CDMX, pues su epicentro ocurrió en Puerto Escondido, Oaxaca, por eso en una nota ya te dijimos de cuánto fue el sismo de este domingo.

¿Cuándo se volverá a activar a la alerta sísmica y presidencial en iPhone en febrero 2026?

Será el próximo miércoles 18 de febrero 2026 cuando la alerta sísmica se activará en los altavoces de toda la CDMX y además la alerta presidencial también volverá a sonar en los celulares de miles de mexicanos y personas que habitan en la capital del país.

El motivo por el que sonará la alerta sísmica en CDMX es porque el 18 de febrero se lleva a cabo el primer Simulacro Nacional 2026, esto con el objetivo de fortalecer la cultura cívica de prevención.

¿A qué hora sonará la Alerta Sísmica en CDMX?

La alerta sonará en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 18 de febrero, por eso te recomendamos tomar precaución y no preocuparte, pues se trata de un simulacro. De cualquier modo, en caso de que ocurra un temblor, acá te decimos qué hacer antes, durante y después de un sismo en CDMX:

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después