Sismo en Oaxaca Activa Alerta Sísmica en Dispositivos Móviles en Jalisco

La tarde de este domingo 8 de febrero, usuarios en Jalisco reportaron la activación de la alerta sísmica en sus dispositivos móviles, derivado de un sismo registrado en el estado de Oaxaca.

Noticia relacionada: Movimientos Telúricos en Zacatecas Dejan Afectaciones en Varias Escuelas

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.7, con epicentro en las inmediaciones de Puerto Escondido, Oaxaca, dato que fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

No se esperan afectaciones en Jalisco

Autoridades de Protección Civil en Jalisco informaron que, debido a la distancia del epicentro, no se esperan afectaciones en el estado; sin embargo, señalaron que se mantiene un monitoreo constante para descartar cualquier tipo de incidencia derivada del sismo.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas en la entidad.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: