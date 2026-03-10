¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 10 de Marzo? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Hoy, 10 de marzo de 2026, en N+ te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México.

Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la Dirección de Monitoreo Atmosférico se basa en un índice que consta de cinco niveles:

Verde : Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: Calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: Calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: Calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: Calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: Calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Cada uno de esos niveles establece recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Hasta el momento, no se ha activado la contingencia ambiental hoy. De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este martes la calidad del aire en la CDMX y el Edomex se reporta de la siguiente manera:

07:00 horas

Calidad del aire mala : Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

: Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Municipio de Tlalnepantla.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

