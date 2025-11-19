Hermana de Alcalde Suplente, Relacionada con Homicidio de Presidente Municipal Miguel Bahena

Durante la comparecencia de Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno de Hidalgo, ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del tercer Informe de Actividades del gobernador Julio Menchaca, indicó que la hermana del presidente municipal suplente está relacionada con el homicidio del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, ocurrido el 20 de octubre en la comunidad de La Estancia.

Olivares Reyna ante una pregunta del diputado Avelino Tovar Iglesias sobre las acciones que realiza su secretaría por garantizar que en Pisaflores se pueda cumplir con la ley en los tiempos que marca la propia ley orgánica municipal, indicó:

Resulta que en el caso de Pisaflores, efectivamente hubo la ausencia definitiva del presidente municipal por fallecimiento. En condiciones naturales, normales, sería el presidente municipal suplente quien asumiera el cargo

Señaló que eso es lo normal y que existen apartados en la Constitución Política del Estado que indican cuándo se están en posibilidad de asumir un cargo y cuándo no, el que se cubran los requisitos, que da lugar a acceso inmediato.

“En el caso del presidente municipal suplente enfrenta la desconfianza que tiene su cabildo, que tiene la población en cuanto a que por un lado él no es residente del municipio, él vive en Jacala”, señaló.

Por otro lado actualmente su hermana está relacionada con el tema del propio homicidio del exalcalde y eso desde luego ha provocado en la población, en la ciudadanía el rechazo hacia su persona, agregado a ello, el propio alcalde está siendo beneficiario con una suspensión condicionada, derivado de un delito de lesiones graves que cometió y que al haber esa alternativa de un procedimiento abreviado se ha acogido a él

Explicó que no se trata de querer o no, querer institucionalmente hablando, sino que le corresponde al presidente municipal suplente saber si tiene el respaldo popular, además de cubrir con los requisitos de ley para aspirar al cargo.

Y aseguró que se apoyará a la persona que ocupe el cargo de presidente municipal.

Nosotros como estado desde luego estaremos apoyando a cualquier persona que ocupe el cargo, en este caso de presidente municipal, como lo hacemos con todos los presidentes y presidentas municipales de la entidad

