Iguanario del Parque Papagayo de Acapulco Se Recupera tras Otis

Hace dos años, el huracán Otis destruyó el Parque Papagayo, de Acapulco, Guerrero, donde vivían cientos de iguanas.

Con el paso de los meses esta reserva natural poco a poco se ha ido recuperando de la devastación y con ello también la población de iguanas ha comenzado a aumentar luego de que quedara reducida a unas cuantas, cuando se tenían más de 200 ejemplares antes de Otis.

Al respecto, Lorenzo Victoriano Aguirre, director operativo del Parque Papagayo indicó:

Ahorita tenemos aproximadamente una 600 iguanas distribuidas en todo el Parque Papagayo, hay diferentes tamaños, algunas que ya casi te miden un metro. Podría ser, a la mejor, no sé, que hayan bajado a unas 60, 70, pero ellas se reproducen rápidamente

Ciudadanos como Ofelia aseguran que el parque se recupera bien.

Ahorita ya vemos que hay varias, de hecho no habíamos venido desde Otis, pero sí vemos muchas iguanas, sí, vemos que se están recuperando bien

Cuidados

El personal del parque cuida a estos animales que llegan a rebasar el metro de largo.

"Se les da fruta, verduras y pues la alimentación es lo que hace que se reproduzcan más rápido", señaló el director operativo del Parque Papagayo.

En total libertad, los ejemplares deambulan por las diferentes áreas del parque. Los visitantes pueden acercarse y darles de comer fruta.

Este iguanario ubicado dentro del llamado pulmón verde de Acapulco se ha convertido en un atractivo más para turistas y locales.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ