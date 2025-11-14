Inauguran con Encendido y Desfile el Festival del Globo en León, Guanajuato

Con encendido y desfile de quemadores inició la edición 2025 del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.

Cientos de familias llegaron hasta la plaza principal de la ciudad, el parque de Santa Julia, la explanada del Templo Expiatorio, para ver el inflado y los vuelos anclados de estas esferas gigantes multicolores.

Scandra Salim, directora del Festival Internacional del Globo de León, indicó:

La ciudad se viste de gala para hacer la apertura del festival, no solamente en nuestro centro histórico, donde habrá globos, donde habrá música, sino en otras colonias populares, en centros comerciales, en la Plaza Expiatorio, en el Arco de la Calzada

Cientos acudieron a la inauguración del Festival del Globo. Foto: Facebook @municipio.leon

Los más impresionados por este espectáculo fueron los niños que en muchos de los casos nunca habían visto un globo aerostático.

Participantes internacionales

En esta edición 2025, el festival reúne a 200 globos aerostáticos con pilotos y tripulaciones de más de 30 países.

