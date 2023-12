Incendio de Árbol de Navidad en Tlalnepantla Fue Provocado

El incendio que consumió el árbol de Navidad colocado en la explanada del Palacio Municipal de Tlalnepantla, en el Estado de México, fue provocado.

Las autoridades de Tlalnepantla informaron que después de revisar la caja maestra de control e inspeccionar la zona donde estaba el árbol de Navidad, concluyeron que el fuego fue provocado intencionalmente.

Explicaron que los cables de baja tensión no estaban dañados porque no estaban conectados aún a la electricidad, por lo tanto, la causa no pudo haber sido un cortocircuito.

Se ordenó una investigación inmediata y una denuncia en contra de quien resulte responsable por los daños ocasionados.

Mientras tanto, las autoridades ya trabajan para reponer el símbolo navideño en el mismo lugar.

Los bomberos y la lluvia que caía evitaron que el fuego consumiera por completo el árbol que aún se encontraba en proceso de colocación.

No hubo reporte de personas lesionadas.

Con información de N+

KAH | ICM