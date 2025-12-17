Indígenas de Acteal Permiten Después de 10 Años Que Brigada de Vacunación entre a Comunidad

En Chiapas, indígenas de la etnia tzotzil, pertenecientes a la comunidad de Acteal, en la zona Altos, aceptaron luego de diez años de resistencia el acceso a una brigada de vacunación de la Secretaría de Salud.

Leonel es un joven que recibió por primera vez las vacunas contra la influenza, COVID-19 y sarampión que se llevaron hasta este municipio de Chenalhó; uno de los 12 municipios indígenas donde se implementan acciones preventivas.

Omar Gómez Cruz, secretario de Salud de Chiapas, calificó el momento como histórico para la entidad.

Ha sido un día histórico en la vida pública de la salud del estado de Chiapas. Pudimos entrar a Acteal Alto y Acteal Centro, en el tema de vacunación. Es un hecho histórico para Chiapas, agradecemos a todos los que hicieron posible esto, siempre respetando las costumbres de los pueblos originarios, con una actitud seria

Vacunas contra la influenza, COVID-19 y Sarampión

En la jornada de vacunación participaron 20 brigadas de salud, logrando aplicar alrededor de 450 dosis de influenza, COVID-19 y sarampión.

El secretario de Salud de Chiapas informó del avance en la aplicación de los biológicos.

Llevamos un 75% de dosis aplicadas, para darse un ejemplo el pico máximo que fue en el 2022, 19, 22, fueron aproximadamente un millón 500 vacunas en el año. Actualmente, en la nueva era, llevamos cinco millones de vacunas aplicadas

Las autoridades señalan que se continuará trabajando para sensibilizar a las comunidades indígenas en la cobertura de vacunación para prevenir el contagio de estas enfermedades.

Con información de Juan Álvarez

