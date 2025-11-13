Invaden Obras de Línea 4 del Metro en Monterrey, Un Tramo del Drenaje Pluvial

El proyecto para el Mundial 2026 en Monterrey, una de las ciudades sede, involucra la construcción de dos líneas del Metro.

Una de ellas, la Línea 4, que conectará el centro de la ciudad con San Pedro Garza García, ha provocado alerta porque está obstruyendo el drenaje pluvial, lo que podría provocar inundaciones por el desbordamiento del río Santa Catarina.

Las obras de la Línea cuatro del Metro en Monterrey están invadiendo un tramo del drenaje pluvial de la avenida Constitución, cuya corriente termina en el río Santa Catarina.

Son siete pilotes circulares de columnas que atraviesan el ducto, los cuales fueron instalados después de varias perforaciones realizadas con maquinaria.

Las áreas dañadas y abiertas del pluvial presentan filtraciones de agua. El espacio que ocupan los pilotes podría haber ocasionado el pasado mes de septiembre la inundación de un tramo de la lateral de la avenida Gonzalitos.

Video: Obras de la Línea 4 de Metro de Monterrey Obstruyen Drenaje Pluvial, lo que Podría Provocar Inundaciones

Ducto

N+ recorrió el ducto para constatar la situación.

Al entrar al pluvial se llega a la avenida Constitución, en su cruce con la avenida Venustiano Carranza, donde se ubican los 7 pilotes y cuya afectación de casi 200 metros llega hasta la calle Lisboa.

En el pilote número 1, su perforación está generando filtraciones en toda la tierra compactada que se encuentra sobre la avenida Constitución.

Uno de los pilotes marcados con el número 7 obstruye una gran parte del ducto, situación que podría perjudicar el paso del agua en caso de fuertes lluvias.

Reacciones

Los daños en el drenaje pluvial ya generaron reacciones, del Congreso local del municipio de Monterrey y del estado. Incluso se anunció una corrección tras las perforaciones, pero aún no hay fecha establecida ni proyecto técnico de su reparación.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín

LECQ