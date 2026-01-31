Investigan en Chiapas Venta de Actas de Nacimientos Falsas a Migrantes para Tramitar Pasaportes

La Dirección General del Registro Civil de Chiapas realiza una investigación interna por la venta de actas de nacimiento falsificadas a migrantes que llegan a México por la frontera sur.

El Consulado de México en Houston, Texas, en los Estados Unidos detectó actas de nacimiento sospechosas, que fueron expedidas en Chiapas, utilizadas por extranjeros para tramitar pasaportes mexicanos.

María Dolores Estrada Gordillo, directora del Registro Civil de Chiapas, señaló que denunciará a quienes hayan hecho estos actos.

Todos los oficiales de las zonas fronterizas que digamos, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtlachico todo, Maravilla Tenejapa todo el rumbo. Me reuní con todos los de la costa y les dije miren: quien caiga en corrupción, lo voy a denunciar; ya hice la primera denuncia

Video: Actas Falsas a Extranjeros: Chiapas Investiga Nexos de Funcionarios y Traficantes de Personas

Caen tres por este caso

Por la venta de actas de nacimiento han sido detenidos hasta el momento tres servidores públicos, entre ellos un oficial del registro civil del municipio fronterizo de Tzimol, en la región Meseta Comiteca Tojolabal.

Los implicados identificados como Artemio 'N', Juan 'N' y Jorge Ervin 'N', son acusados de abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de informática.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General de Chiapas, comentó sobre estos arrestos:

Tres personas del sexo masculino que laboraban allí en el registro civil estaban expidiendo actas de nacimiento a personas extranjeras; es decir, de manera ilegal en contubernio, en complicidad, con personas que se dedican al tráfico de indocumentados

Operación de grupos criminales

La directora del Registro Civil de Chiapas reconoció que existen grupos delictivos que se dedican al tráfico de personas y que se acercan a los servidores públicos para tratar de sobornarlos a cambio de documentación oficial.

Vino una persona a ofrecerme 100 mil pesos por actas falsas de niños; lo que me comentó es que ella trabajaba para un despacho donde guiaban a extranjeros

La Fiscalía de Chiapas dice que mantiene las investigaciones para detener a más funcionarios públicos que pudieran estar relacionados con la venta y expedición de actas de nacimiento falsas.

Con información de Juan Álvarez

ICM