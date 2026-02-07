Investigan Muerte de Monos Aulladores en Campeche; Una Persona los Habría Matado
N+
Esta especie está protegida por las normas ambientales mexicanas, por lo que el agresor podría pasar hasta nueve años en prisión por cada ejemplar
La Vicefiscalía en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche informó sobre la muerte de, al menos, cuatro ejemplares de mono aullador, también conocido como saraguato, en el municipio de Palizada, al sur de la entidad.
El caso es investigado como un delito ambiental debido a que se trata de una especie protegida por las leyes ambientales de México.
Alexandro Brown Gantús, vicefiscal en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche, habló sobre este caso.
Recibimos una denuncia en la cual se nos reportaba que, en una comunidad de Palizada, una persona había matado a más de 4 monos; dimos vista de inmediato a la autoridad federal, la Profepa
Cárcel y multas
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Plan del Carmen, donde las primeras indagatorias señalan a un hombre como presunto responsable de matar a los ejemplares, señaló el funcionario estatal.
Es una persona que no es del municipio; por lo general está ahí, parece que tiene familia, pero es de otra localidad. Puede pasar hasta nueve años de prisión por cada uno de los ejemplares y las multas pueden ir de hasta donde tengo conocimiento por 700 mil pesos
El mono aullador se encuentra protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059, que cataloga a esta especie dentro de las que requieren protección especial, por esta razón, el caso es considerado un delito de carácter federal, lo que agrava las posibles sanciones.
La bióloga Dayna Miranda Pérez lamentó lo ocurrido, ya que los saraguatos están en peligro de extinción.
Es algo terrible esa situación que no debería de suceder; es una especie que está en peligro de extinción ya desde hace muchísimos años y que las poblaciones cada día se ven más afectadas y no parecen recuperarse
Según la legislación vigente, el responsable podría enfrentar una pena de hasta 36 años de prisión por la muerte de los cuatro ejemplares.
Con información de Gerardo Sánchez
ICM