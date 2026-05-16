Leonel Godoy Rangel Declara Por Asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué Dijo?

El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado 16 de mayo ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso de la Fiscalía General de Michoacán para rendir su declaración en calidad de testigo por las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A su salida, el legislador dejó en claro que no está acusado y solo fue para comentar lo que sabía del caso.

"Primero quiero comentar que fue en calidad de testigo, porque hay algunos medios que no lo mencionan, porque no es lo mismo ser testigo que ser acusado. Entonces hay un enorme diferencia jurídica entre ser testigo y ser acusado", indicó.

Godoy aniticipó que su declaración no servirá de mucho, pues no presenció el ataque contra el "alcalde del sombrero", quien fue ejecutado durante un festival del Día de Muertos el año pasado.

"En relación a mi declaración como testigo, pues no aportó nada en virtud de que yo no estuve presente cuando sucedieron esos lamentables hechos. Creo que los testigos tienen que ser presenciales o que les consten los hechos", señaló.

"A mí ninguno de los hechos relacionados con el condenable homicidio de Carlos Manzo yo no tuve algún conocimiento, entonces no creo que les aporte nada en la investigación", dijo.

"Dejen de hacer politiquería"

Después de casi dos horas de comparecencia, el también exgobernador de Michoacán aseguró que los señalamientos en su contra por parte de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, y otros integrantes del Movimiento del Sombrero son infundados, por lo que pidió que dejen de hacer "politiquería".

Video: Leonel Godoy Declara Como Testigo por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan Michoacán.

-Si usted no estuvo en el lugar de los hechos, ¿se le informó por qué se le llamó?, se le preguntó.

"Por los señalamientos que hizo Carlos, yo les comenté que era el estilo de Carlos de hacer acusaciones sin pruebas", respondió.

"Que dejen de hacer politiquería electoral. La política carroñera no le sirve a la democracia en México, en Michoacán ni en Uruapan", añadió.

Godoy Rangel recalcó que no teme ningún tipo de persecución política en su contra.

-¿En qué ánimo se retira usted de la fiscalía? ¿Ya está más tranquilo? ¿Tiene miedo de que siga alguna persecución en su contra?

"No, nunca he tenido miedo. Los que le espantan los fantasmas que no salgan de noche", señaló.

"Yo soy una gente de izquierda de toda la vida", afirmó.

Agregó que ya que pase el proceso electoral, revisará qué medidas jurídicas tomará ante las acusaciones en su contra.

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Con información de Rafael Nájera Flores

ASJ

