Llaman a Abstenerse del Uso de Pirotecnia en Campeche para Evitar Afectaciones a Animales

En Campeche, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia al recordar que en el estado las sanciones por maltrato o crueldad animal se agravan cuando en estos actos se emplean artefactos explosivos o armas de fuego.

Según lo establecido en el artículo 383 del Código Penal del Estado de Campeche, quien utilice pirotecnia y/o armas de fuego en contra de animales puede enfrentar penas de prisión de hasta cinco años, además de multas económicas que pueden alcanzar los 35 mil pesos dependiendo de la gravedad del daño ocasionado y las circunstancias del hecho.

Al respecto Alexandro Brown Gantús, vicefiscal en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche, indicó:

En los casos donde haya maltrato animal y se utilice la pirotecnia, bueno las penas van a ser hasta dos terceras más, por lo tanto, las multas son de hasta 35 mil pesos y la pena de prisión puede ser de hasta 5 años

Llamado para abstenerse del uso de pirotecnia

Ante este panorama, la fiscalía especializada reiteró el llamado a la población para abstenerse del uso de pirotecnia, especialmente durante celebraciones ya que estos dispositivos desorientan y afectan a los animales.

El vicefiscal en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche indicó que las detonaciones incluso pueden provocarles la muerte.

Puede llegar incluso a matarlos, es un acto, las detonaciones causan en su psique, en su sistema nervioso, niveles de ansiedad extremos, pueden incluso brincar de balcones, salir corriendo, huir, hasta tener un ataque cardiaco debido a este tipo de detonaciones

Actividad ilegal

De igual forma en los municipios con mayor concentración poblacional, como Campeche y Carmen, no existen permisos para la compra, venta o transportación de pirotecnia, por lo que cualquier actividad relacionada con estos productos es considerada ilegal.

Julio Cesar Villanueva Peña, director de Protección Civil y Ordenamiento Vial del municipio de Carmen señaló:

No hay autorizado ningún permiso de compra, transportación, venta de cualquier tipo de pirotecnia, entonces toda la pirotecnia que pueda haber no tiene ningún tipo de permiso

Las autoridades advirtieron que, en caso de detectar puntos de venta clandestinos o el uso indebido de pirotecnia, se procederá al decomiso inmediato del material y se dará vista a las instancias correspondientes para el inicio de las investigaciones y sanciones conforme a la ley.

Con información de Gerardo Sánchez

