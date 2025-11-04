Llegan Instrumentos Regalados por Escuelas Suizas de Música a Jóvenes de Academia en Chiapas
N+
Los artículos estuvieron retenidos en la Aduana de Veracruz por poco más de tres meses; autoridades federales y estatales facilitaron la entrega
COMPARTE:
Llegaron a Chiapas los 50 instrumentos musicales donados por escuelas de Berna, Suiza, para niños de bajos recursos de Chiapas, que estuvieron retenidos en la Aduana de Veracruz por incumplir con trámites de autenticidad y fitosanitarios que impedía su entrega.
Afortunadamente gracias al intervención de las autoridades del gobierno federal y gobierno del estado hemos podido nosotros ya hacer una realidad esta entrega
Los instrumentos estuvieron tres meses en el centro aduanal de Veracruz. Los primeros dos meses permanecieron retenidos en una bodega particular, cuyo costo de resguardo era de casi 100 mil pesos mismos que fueron condonados por la intervención de las autoridades federales.
Noticia relacionada: Retienen Instrumentos Musicales Donados en Aduana de Veracruz
El Club Rotario hizo trámites durante un mes más y pagó los aranceles para por fin liberar del tema tributario los instrumentos musicales.
El pago de aranceles, de gastos arancelarios e impuestos fue alrededor de 19 mil y fracción, de casi 20 mil pesos, que nosotros apoyamos al maestro en ese sentido. El máximo gasto que se tenía que cubrir era el costo de la estancia de la carga en el recinto fiscal, el cual la empresa Golmex, que es la dueña de esa bodega, hizo el favor de condonar el ciento por ciento de los costos
Contenedor musical
En el contenedor venían 22 violines, 17 flautas tranversales, cuatro flautas de madera, tres clarinetes, dos trompetas, una viola y un arpa, además de 32 atriles, instrumentos donados para esta orquesta, que la integran en su mayoría niños y jóvenes menores de 15 años de escasos recursos.
Esto ha sido un final feliz a pesar de tantos problemas. Gracias a estos instrumentos vamos a poder ampliar muchísimo la cantidad de niños que podemos atender. A mí me encantaría becar a niños de zonas marginadas, unos diez niños que les pagarán su mensualidad
Ahora la academia de música Youth Sinfonietta Chiapas alistará los instrumentos para entregarlos a los estudiantes que forman esta orquesta.
Historias recomendadas:
- Vandalizan Palacio de Apatzingán y Calles de Uruapan; Viuda de Manzo Pide Marchas Pacíficas
- ¿Cuánto Subió el Transporte Público en CDMX? Así Queda Lista de Precios de Pasaje Noviembre 2025
- La Melatonina Podría No Ser Inofensiva: Nuevo Estudio Advierte sobre Riesgo para la Salud
Con información de Juan Álvarez
ICM