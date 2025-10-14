Lluvias en México: Alertan por Lluvias Fuertes y Granizadas en Guerrero, ¿Dónde Hay Riesgo?

En Guerrero están en alerta por el pronóstico de fuertes lluvias y granizadas que se prevén para las próximas horas, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse atentos a los avisos, pero, ¿qué zonas se verán más afectadas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal emitió un aviso a corto plazo con la finalidad de dar a conocer las condiciones climatológicas que afectarán a esta parte del país.

Las lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos

En ese sentido, las autoridades explicaron que, además del posible desbordamiento de los cuerpos de agua, también se pueden presentar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios en los estados mencionados, alertaron

¿Qué zonas serán afectadas por las lluvias en Guerrero?

La SGIRPC de Guerrero indicó que las condiciones de alerta están previstas para las próximas tres horas, por lo que los habitantes se verán afectados por chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En tanto, estas condiciones afectarán a las siguientes regiones:

Costa Grande

Sierra

Tierra Caliente Montaña

Costa Chica (porción norte)

Piden a la población estar alerta de los avisos meteorológicos y atender todas las indicaciones que emitan las autoridades.

La preparación y el conocimiento de las acciones correctas a tomar son clave para protegerte a ti y a tu familia

