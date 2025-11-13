Mariana Valeria: Buscadora de Colectivo Hasta Encontrarte Va a Tienda y Desaparece en Guanajuato

Mariana Valeria Ibarra Ojeda de 19 años de edad, es buscadora e hija de una integrante del Colectivo “Hasta Encontrarte”, desapareció cuando salió a la tienda para comprar algunos productos en Irapuato, Guanajuato; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, la joven fue vista por última vez en la colonia Esfuerzo Obrero la tarde del 12 de noviembre de 2025. En la ficha de búsqueda emitida por las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda, se indica que Mariana Valeria vestía bermuda roja y sudadera gris con letras.

Además, refiere que la joven cuenta con diversos tatuajes que son distintivos y en color negro, los cuales son:

Debajo de los ojos tiene una cereza y un pastel de Mofi con unas manitas

Una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pierna izquierda debajo de la rodilla

Mariana Valeria también usa brackets y tiene un piercing en el pómulo.

Pedimos con todo el corazón que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique de inmediato a esta página o con las autoridades correspondientes

Hasta el momento, se desconoce si la joven recibió amenazas o existe un antecedente en el que su vida haya estado en riesgo.

Amnistía Internacional pide agilizar la búsqueda de Mariana Valeria Ibarra

Luego de darse a conocer la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, buscadora e hija de una integrante del Colectivo “Hasta Encontrarte”, Amnistía Internacional externó su más grande preocupación por el caso.

Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres

Por está razón, hizo un llamado a las autoridades a redoblar los esfuerzos para encontrarla.

