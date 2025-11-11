Caso Noelia Daylen: Hallan sin Vida a Niña de 4 Años Desaparecida en Juchitán, Oaxaca

Noelia Daylen, de 4 años de edad, fue hallada sin vida luego de una intensa búsqueda para dar con su paradero en Oaxaca; esto es lo que sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, por estos hechos detuvieron a tres personas, quienes presuntamente están vinculadas con la desaparición y fallecimiento de la menor, quien fue reportada por sus familiares el 10 de noviembre en Juchitán de Zaragoza.

Noticia relacionada: Muere Blanca Isabel Martínez Bustos, Activista y Buscadora de Personas Desaparecidas en Coahuila

Además, las personas sospechosas, también son investigadas por su presunto involucramiento en el asesinato de tres personas en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita. Entre las víctimas, se encuentra la madre de la menor.

Las tres personas detenidas participaron en la desaparición de la niña y se investiga el nivel de involucramiento en los hechos en los que perdieron la vida tres víctimas, entre ellas la madre de la menor

Asimismo, indicó que en el operativo participaron diversas fuerzas federales, como la Secretaría de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

(Se desarrollaron) Acciones que permitieron la ubicación y aseguramiento de las tres personas detenidas

Las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad correspondiente donde se determinará su situación jurídica; fueron identificadas como:

R.E.B.N., originaria del Estado de México

M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias de Chiapas

Pero, ¿cómo desapareció la pequeña Noelia Daylen y su mamá?

Personas detenidas como sospechosas por desaparición y muerte de la menor en Juchitán. Foto: FGO

¿Qué pasó con Noelia Daylen?

Según las primeras investigaciones, la niña fue reportada como desaparecida el 10 de noviembre. Fue vista por última vez en la avenida Independencia con Aldama en Juchitán, junto a su mamá.

Se considera que la integridad de la niña está en riesgo, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito, decía la ficha de búsqueda

La madre de la niña fue víctima de un ataque armado, por lo que murió junto a dos personas más, una mujer y un hombre.

La mañana del 10 de noviembre Noelía Daylen salió de su domicilio en compañía de su madre, A.G.L., perdiéndose comunicación con ambas horas después

Video: Fiscalía de Oaxaca Detiene a Tres por Desaparición y Muerte de Niña en Juchitán

Por esta razón, luego de que las autoridades fueron notificadas de la desaparición de la niña, se desplegó el operativo donde se realizaron intervenciones en domicilios y comercios, así como labores de análisis e inteligencia en entornos frecuentados por la madre de la víctima.

La niña fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la Colonia La Planta de Juchitán de Zaragoza

En el sitio, localizaron a las tres personas, quienes fueron detenidas por su presunta participación en los delitos antes mencionados. Las investigaciones continúan, no obstante, la Fiscalía de Oaxaca señala que establecieron una hipótesis preliminar

El crimen podría estar vinculado con una célula delictiva con presencia en la región del Istmo

Gobernador asegura que caso no quedará impune

Una vez que se dio a conocer el hallazgo sin vida de Noelia Daylen, así como la detención de tres probables responsables, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo sentirse profundamente consternado por el atroz asesinado de la niña.

Este es un crimen que entristece nuestros corazones y ha conmovido a toda la comunidad de Juchitán y a la sociedad oaxaqueña en su conjunto

El funcionario indicó que instruyó a instancias de seguridad a colaborar con la Fiscalía del Estado. Además, reconoció el operativo que permitió la detención de tres personas.

Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune

Historias recomendadas:

EPP

