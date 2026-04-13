Matan en una Boda a Francisco Gijón, Expresidente de San Miguel del Puerto, Oaxaca

El expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Oaxaca, Francisco Fidel Gijón Vásquez, fue asesinado luego de un ataque armado. El exedil era el padrino de una boda cuando fue ultimado en la agresión. Los individuos armados entraron al sitio y dispararon contra el exfuncionario.

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Gijón Vásquez quedó sin vida en el sitio. El hecho provocó la movilización de policías en la cabecera municipal. Hasta el momento no hay reporte de detenidos.

¿Quién era Francisco Fidel Gijón?

Francisco Fidel Gijón Vásquez era conocido como "Pancho Jijón", y era un político oaxaqueño que fue presidente municipal de San Miguel del Puerto en dos ocasiones: de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016.

El expresidente municipal de San Miguel de Puerto, Francisco Fidel Gijón, estuvo en ese puesto en dos ocasiones en el sistema de usos y

costumbres.

En años recientes buscó el cargo.

Este suceso violento se sumó a la preocupación por la violencia en municipios de la Costa.

Esto se sabe sobre su homicidio

El homicidio sucedió el domingo 12 de abril de 2026.

Estaba en el centro de la cabecera municipal de San Miguel del Puerto asistiendo a una boda en calidad de padrino.

Le dispararon presuntamente con armas de grueso calibre, frente a varios testigos.

El exalcalde perdió la vida en el sitio antes de que los cuerpos de seguridad o de auxilio pudieran apoyarlo.

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Con información de N+

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