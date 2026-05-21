Matan a Cantante Degezeta en Culiacán, Sinaloa; Reguetonero Fue Atacado al Salir de Estudio de Grabación

Mario Alberto Barreto Domínguez, un joven cantante de reguetón conocido como Degezeta, fue asesinado la noche del miércoles 20 d emayo en Culiacán, Sinaloa. Tenía 22 años, y era originario de Sonora, pero se fue a Sinaloa a probar suerte en la música.

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¿Cómo fue asesinado el reguetonero Degezeta?

De acuerdo con los primeros reportes, anoche fue atacado un vehículo cerca del Monumento a la pelota del estadio de los Tomateros en Culiacán, en un inicio no se tenía confirmación de la identidad de las víctimas, hoy, se confirmó que una de las personas que murió en el ataque era Degezeta.

Otra persona murió en el lugar, se trata de Iván Marlon, de 45 años, quien viajaba con Degezeta en el mismo vehículo.

VIDEO: Asesinan a Degezeta, Cantante de Música Urbana en Culiacán, Sinaloa

"Su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo"

Según informes, el joven reguetonero salía del estudio de grabación. La disquera que lo representaba Hyphyurban publicó un mensaje en redes sociales con la foto del cantante de reguetón:

"Anoche nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera… era nuestro hermano".

Señaló que Mario, mejor conocido como Dezegeta, dejó su tierra en Hermosillo para irse a Culiacán persiguiendo un sueño.

"Hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Y el que lo conoció sabe que venía con el corazón bien puesto y muchas ganas de crecer".

La disquera lamentó lo ocurrido y destacó que es por la violencia que se vive en el estado, y dijeron que siempre van a recordar las pláticas, las canciones, las risas y todas las ganas que le metía a este camino..

"Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo. Vuela alto, carnal. Aquí tu música y tu nombre no se van a olvidar".

Disquera publica mensaje por muerte de Degezeta. Foto: hyphyurban

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