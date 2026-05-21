El Día del Estudiante 2026 se celebra en México este viernes 22 de mayo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclara si habrá puente y quedan pausadas las clases. Con el Día del Estudiante se conmemora en México la lucha estudiantil cada 23 de mayo, pero la SEP lo asigna para el 22 de mayo.

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Calendario escolar de educación básica 2025-2026 en México. Foto: SEP

¿Es feriado el Día del Estudiante?

La Secretaría de Educación Pública no lo contempla como feriado el 22 de mayo. Sin embargo, se tiene previsto que al interior de los planteles se puedan realizar convivios y otras dinámicas para los estudiantes.

¿Estudiantes de todos los grados acuden a clases con normalidad?

Los alumnos de cualquier nivel educativo tendrán que acudir con normalidad a clases presenciales en sus planteles educativos.

¿Cómo surge el Día del Estudiante en México?

Los orígenes del Día del Estudiante en México se sitúa cuando los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México decidieron irse a huelga en favor de la Autonomía Universitaria.

Luego de diversas protestas que terminaron en una huelga general, los alumnos resultaron agredidos por policías en las instalaciones de la Escuela de Derecho.

Por tal motivo, en México se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante en conmemoración al movimiento estudiantil de 1929, lo que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía.

Próximo descanso oficial de mayo 2026

Se espera que el último día que queda sin labores académicas en mayo de 2026 suceda la próxima semana:

Viernes 29 de mayo de 2026, esta fecha no habrá clases, porque será la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), los alumnos disfrutarán del último fin de semana largo de mayo.

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Con información de N+

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