¿Hay Consejo Técnico Escolar en Mayo 2026? Confirman Cuándo Es Próxima Suspensión de Clases SEP

El mes está llegando a su parte final y los padres de familia ya se preguntan si habrá Consejo Técnico Escolar (CTE) de mayo 2026, luego de los cambios que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y acá te decimos si se confirmó esta reunión y cuándo es la próxima suspensión de clases.

Luego de la polémica generada por los cambios en el calendario SEP 2026, en el cual se adelantaba el fin del ciclo escolar para el 5 de junio, que posteriormente se echó para atrás, se confirmaron algunos puentes de descanso y en una nota previa te contamos quiénes sí y no tendrán tres días de descanso en mayo.

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¿Qué pasó con el CTE de mayo 2026?

Uno de los cambios que había sido aprobado en el nuevo calendario de la SEP fue la cancelación del Consejo Técnico Escolar de mayo 2026 debido al pronto cierre del ciclo escolar, y recorrerlo para el lunes 8 de junio, es decir una vez que finalizaran las clases.

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Sin embargo con la invalidación de las modificaciones de la SEP, los padres de familia tienen confusión si habrá o no CTE este mes, ya que cuando se realizan estas reuniones de docentes las clases se suspenden y los niños no deben asistir a las escuelas.

¿Hay CTE en mayo 2026?

Debido a la cancelación de los cambios al calendario escolar de la SEP, se confirmó que el Consejo Técnico Escolar de este mes se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2026, por lo que este día no habrá clases en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

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De esta manera, por la próxima suspensión de las actividades escolares, los estudiantes de nivel básico podrán disfrutar de un puente de tres días de descanso, del viernes 29 al domingo 31 de mayo de 2026.

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El Consejo Técnico Escolar es una reunión que se realiza los últimos viernes de cada mes, en la cual el órgano colegiado de cada escuela de educación básica incorporada a la SEP plantea los problemas que hay en el plantel y toman decisiones para resolverlos con la finalidad de alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos.

El CTE está integrado por el director y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros, que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

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