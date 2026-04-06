Secuestran y Matan a Pedro Valencia Cerecero, Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
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El funcionario fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en un predio del municipio de Aporo; se investiga a 3 personas posiblemente relacionadas con su secuestro y homicidio
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La Fiscalía de Michoacán confirmó este lunes 6 de abril de 2026 que Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, fue secuestrado y asesinado. Por este caso ya inició una carpeta de investigación.
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A través de un comunicado, se informó que la víctima fue localizada sin vida la noche del pasado domingo en un predio del municipio de Aporo.
Investigan a tres personas relacionadas en caso Pedro Valencia
Autoridades precisaron que el funcionario fue torturado por sus captores.
De igual manera, se investiga a tres personas posiblemente relacionadas con el secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo.
"El personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo diligencias de campo y gabinete que permitan judicializar el hecho", añadió en un comunicado la Fiscalía.
Ayuntamiento de Aporo emite condolencias
En sus redes sociales el Ayuntamiento de Aporo, Michoacán, que dirige Juan Agustin Torres Sandoval, expresó sus condolencias por el asesinato de Pedro Valencia Cerecero, secretario general del ayuntamiento de Ocampo, así lo recordaron:
“Un servidor público comprometido, dedicado al bienestar de su municipio y ejemplo de responsabilidad y vocación de servicio”.
Valencia Cerecero era parte del equipo de gobierno de la alcaldesa del PT, Lety Arriaga.
- El funcionario fue secuestrado desde el 1 de abril.
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Con información de N+
HVI