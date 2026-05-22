Marcha y Plantón de la CNTE del 25 de Mayo 2026: ¿A Qué Hora Inician las Movilizaciones?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de la Sección 22 de Oaxaca, confirmó el inicio de protestas y un paro indefinido a partir del próximo 25 de mayo de 2026, en N+ te compartimos a qué hora comienzan las movilizaciones.

Lo anterior fue organizado como parte de sus protestas por demandas relacionadas con la Ley del ISSSTE, salarios y el sistema de pensiones.

Las acciones incluyen marchas, instalación de plantones y bloqueos permanentes en calles del centro de Oaxaca, además de movilizaciones en la Ciudad de México.

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¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE el 25 de mayo?

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Sección 22 del SNTE-CNTE, las movilizaciones comenzarán desde las 9:00 horas del lunes 25 de mayo.

En Oaxaca, el contingente estatal partirá del Monumento a Juárez, ubicado sobre la carretera a Sierra Juárez, con dirección al Zócalo de Oaxaca de Juárez, donde instalarán un plantón permanente.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, otro grupo de maestros realizará una marcha nacional del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

La dirigencia sindical informó que aproximadamente el 80% de los maestros participará en Oaxaca y el 20% restante en la capital del país.

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