Megaalbergue de Ciudad Juárez para Recibir a Migrantes Deportados de EUA Está Casi Vacío

Este 20 de enero, se cumple un año desde que Donald Trump asumió su segundo mandato que ha estado marcado por los aranceles, las presiones internacionales, el endurecimiento de la seguridad fronteriza y las políticas antiinmigratorias.

En este primer año, han sido deportados 622 mil migrantes. En este contexto, el megaalbergue instalado en Ciudad Juárez, Chihuahua, para recibir a los migrantes deportados luce casi vacío.

Mayra Chávez, delegada del Bienestar en Chihuahua, expresó que "se han recibido a 18 mil 156 personas, esto desde luego, desde el mes de febrero como bien lo menciona ya, ya casi a un año que tenemos con este centro de apoyo y de servicios”.

Este inicio de 2026 el centro de atención a migrantes en Ciudad Juárez fue reducido por la escasa afluencia de migrantes retornados a México, explicó la funcionaria.

Se han reducido los espacios, como ustedes saben, anteriormente, teníamos aproximadamente nueve carpas. Hoy se está reduciendo a tres carpas, sin embargo, todavía no tenemos la ocupación oficial que se nos va a presentar por parte del área de proveeduría

Víctimas de la delincuencia

La presencia de migrantes que llegan desde el sur del país hacia el norte también ha disminuido. Y algunos son víctimas de la delincuencia organizada.

César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, señaló:

Nosotros hemos detectado en los últimos meses estos temas de que ahora los privan en vez de cruzarlos, los privan para cobrarles una cantidad mayor a sus familiares fuera de la ciudad

Génesis, de origen venezolano, no logró obtener asilo en Estados Unidos y decidió quedarse a trabajar en esta ciudad fronteriza.

Lo que allá pude ganar, mi mamá me dice que aquí lo estoy ganando, estoy bien, todo, económicamente, me da para enviarle a mis hijas a Venezuela. Vivo bien”.

