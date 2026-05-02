México Despliega Ofensiva Contra el Sargazo: Más de 400 Toneladas Retiradas en el Caribe

El sargazo, una macroalga marina que arriba masivamente al Caribe mexicano impulsada por corrientes y vientos, ha motivado la implementación de una estrategia integral para su monitoreo, contención y recolección.

Estas acciones se desarrollan de forma coordinada entre diversas instituciones, mediante el despliegue de buques sargaceros, personal especializado y el uso de tecnología, con el objetivo de mitigar los efectos de este fenómeno natural y proteger el medio ambiente marino.

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Despliegan barrera de miles de metros

Como parte de estas labores, el personal naval ha instalado más de 7,500 metros de barreras contenedoras del sargazo en aguas del Caribe mexicano. Las unidades ARM Sinicola (BSC-205), ARM Vulgare (BSC-204) y ARM “NATANS” (BSO-101) han recolectado más de 310 toneladas de sargazo en altamar.

En paralelo, los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP) han retirado más de 100 toneladas adicionales en puntos clave como Playa Constituyentes, Playacar, Playa El Recodo y Calle 4, en Playa del Carmen, así como en Playa Villa Pescadores, en Tulum, Quintana Roo.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada no solo a la protección del ecosistema marino, sino también al fortalecimiento de la actividad turística en la región.

Así trabaja el #PersonalNaval en la contención del #Sargazo en aguas del Caribe mexicano.



Se han instalado más de 7,500 metros de barreras contenedoras, las unidades ARM Sinicola (BSC-205), ARM Vulgare (BSC-204) y ARM “NATANS” (BSO-101), han recolectado más de 310 toneladas, Por… pic.twitter.com/IlycSoySzo — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 2, 2026

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